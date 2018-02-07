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Şırnak'ta 14 mağara ve barınak imha edildi

ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Demirboğazı köyü kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 14 adet mağara ve barınak tespit edilerek imha edildi. Şırnak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı...

Şırnak'ta 14 mağara ve barınak imha edildi
ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Demirboğazı köyü kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 14 adet mağara ve barınak tespit edilerek imha edildi.
Şırnak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Güçlükonak ilçesi Demirboğazı Köyü kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak ve barınakları tespit edip, imha etmek maksadıyla; Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarınca 6 Şubat 2018 tarihinde icrasına başlanan Gazi Jandarma Uzman Çavuş Feyzullah Sarıçiçek müşterek operasyonunda 14 adet mağara ve barınak tespit edilerek imha edilmiş olup; 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış pil bloğu, bir adet küçük tüp, 500 metre ikili kablo ile çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

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