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Şırnak'ta 13 yaşındaki Ferhat, bıçaklanarak öldürüldü
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 8'inci sınıf öğrencisi Ferhat Şengil (13), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü. Şengil'in kan davasına kurban gittiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olay, sabah saatlerinde Yenişehir...
GÜVENLİK 12.12.2019, 17:34
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 8'inci sınıf öğrencisi Ferhat Şengil (13), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü. Şengil'in kan davasına kurban gittiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olay, sabah saatlerinde Yenişehir Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Evden okula gitmek için çıkan, Ferhat Şengil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklandı. Çevredekiler tarafından yaralı halde bulunan Şengil, ihbarla gelen ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cesedi otopsi için Şırnak'a gönderildi. Polis, cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı. Aralarında husumet bulunan Şengil ve İsaoğlu ailelerinin 22 Mart'ta kavga ettiği, Ferhat'ın kan davasına kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olay, sabah saatlerinde Yenişehir Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Evden okula gitmek için çıkan, Ferhat Şengil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklandı. Çevredekiler tarafından yaralı halde bulunan Şengil, ihbarla gelen ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cesedi otopsi için Şırnak'a gönderildi. Polis, cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı. Aralarında husumet bulunan Şengil ve İsaoğlu ailelerinin 22 Mart'ta kavga ettiği, Ferhat'ın kan davasına kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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