Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

Şırnak'ta 1.3 milyon liralık kaçak sigara operasyonu

ŞIRNAK'ta komando desteğinde jandarma timlerinin 3 haftadır sürdürdüğü operasyonlarda, piyasa değeri 1,3 milyon lira olan 329 bin 582 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, jandarma...

Şırnak'ta 1.3 milyon liralık kaçak sigara operasyonu
ŞIRNAK'ta komando desteğinde jandarma timlerinin 3 haftadır sürdürdüğü operasyonlarda, piyasa değeri 1,3 milyon lira olan 329 bin 582 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, jandarma komando timleri ile birlikte ortak düzenlediği operasyonlarda, piyasa değeri 1 milyon 318 bin 328 lira olan 329 bin 582 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 28 Kasım-19 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili olaylarda yakalanan 52 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.
Son olarak, 19 Aralık tarihinde Cizre-Kurumcu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde, İ.A. adlı kişinin kullandığı ve Cizre İlçesi'nden batı illerine sevk edilmek üzere hazırlanmış kömür yüklü kamyonda yapılan aramada, toz kömürünün altına gizlenmiş, piyasa değeri yaklaşık 240 bin lira olan 60 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55