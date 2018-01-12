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Şırnak-Silopi'de kaza 9 ölü 28 yaralı
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Şırnak-Silopi'de kaza 9 ölü 28 yaralı
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Şırnak-Silopi'de kaza 9 ölü 28 yaralı

KUZEY Irak’a yolcu taşıyan bir otobüsün, Şırnak'ın Silopi ilçesinde şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı.

KUZEY Irak’a yolcu taşıyan bir otobüsün, Şırnak'ın Silopi ilçesinde şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı.

İstanbul’dan, Irak’ın Erbil kentine yolcu taşıyan sürücüsünün adı belirlenemeyen ve Irak plakalı otobüs, Habur-Silopi arasındaki çevre yolunun 6'ıncı kilometresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle, şarampole yuvarlandı. Haberinin duyulması üzerine kaza bölgesine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevkedildi. Kazada, biri hastanede olmak üzere 3'ü çocuk toplam 9 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 28 kişi de yaralandı. Devrilen otobüsün altında kalan yaralıların çıkarılması için itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri de büyük çaba harcadı. Jandarma ve polis ekipleri, kazının yaşandığı yerde geniş güvenlik önlemleri alırken, kurtarma çalışmaları nedeniyle, karayolu trafiğe kapatıldı. Kazada sağ kurtulanlara bölgeye giden askerler yardımcı oldu. Kazada yaralanan 28 kişi, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatırken savcılık, kaza yerinde inceleme yaptı. 


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