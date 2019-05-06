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Şırnak şehidi Ali Çeker, memleketi Hatay'da toprağa verildi

ŞIRNAK'ın Görmeç köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen 2 askerden Sözleşmeli Er Ali Çeker (22), memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit...

Şırnak şehidi Ali Çeker, memleketi Hatay'da toprağa verildi
ŞIRNAK'ın Görmeç köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen 2 askerden Sözleşmeli Er Ali Çeker (22), memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Şehit Sözleşmeli Er Ali Çeker'in Kırıkhan Devlet Hastanesi'nden askeri törenle alınan cenazesi, Kırıkhan ilçesi Özyürek Mahallesi'ndeki baba evine son kez getirildi. Burada helallik alınmasının ardından da Hacı Meryem İşcan Camii'ne götürüldü. Camiide düzenlenen törene, bekar olduğu öğrenilen Ali Çeker'in babası İsa ve annesi Halime Çeker, kardeşleri ile yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Doç. Dr. Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Hatay milletvekilleri İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur, MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Oğuz Tozak, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, İlçe Belediye Başkanları, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya ile çok sayıda kişi katıldı.
Törende, anne Halime Çeker ile yakınları, şehit Çeker'in tabutuna sarılıp uzun süre ağladı. Şehit Çeker'in cenazesi, ikindi namazının ardından İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazından sonra Kırıkhan Şehitliği'nde, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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