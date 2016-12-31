Şirince'de 200 yıllık tarihi Rum evleri yandı

İZMİR'in Selçuk İlçesi Şirince Mahallesi'nde birbirine bitişik tarihi 2 Rum evi, belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında büyük çapta zarar gördü. Yangın, 3'üncü eve sıçramadan itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.Şirince 218 Sokak'ta bulunan 200 yıllık tarihi Rum evinde, bugün saat 15.30 sırralarında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bitişikteki, bir diğer tarihi eve sıçradı. 80 yaşındaki Ali Posta ve bitişiğindeki konutta oturan kız kardeşi 74 yaşındaki Şermin Posta'ya ait evlerde çıkan yangını görenler, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evlerde büyük çapta hasar oluştu. Yangında ölen ve yaralanan olmadı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, 3'üncü bir tarihi eve sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangını kesin çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlattı.Mahalle sakinleri, birbirine bitişik yapılardan oluşan tarihi yerleşimde yangına karşı önlemlerin yetersiz olduğunu öne sürdü. Şirince Tüketim Derneği üyeleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşı tatbikat yapılması çağrısı yaptı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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