Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
4 yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı
367 kişi görevinden ihraç edildi
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Türk sporu önemli bir ismini...
Taksiye indi bindi ücreti :8 lira 75 kuruş
Taksiye indi bindi ücreti :8...
Bahçeli'den 'referandum' açıklaması
Bahçeli'den 'referandum' yorumu

Siren seslerini duyunca dışarı çıktı, intihar eden eşini gördü

ADANA'da maddi sıkıntıları yüzünden bunalıma giren 58 yaşındaki Ali İhsan Gözübatık, oturdukları 8 katlı apartmanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi. Ambulansın siren sesini duyan Beyhan Gözübatık, merak edip dışarıya...

Siren seslerini duyunca dışarı çıktı, intihar eden eşini gördü
ADANA'da maddi sıkıntıları yüzünden bunalıma giren 58 yaşındaki Ali İhsan Gözübatık, oturdukları 8 katlı apartmanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi. Ambulansın siren sesini duyan Beyhan Gözübatık, merak edip dışarıya çıkınca eşinin cansız bedenini görünce şoka girdi.
Merkez Çukurova İlçesi'nin Mahfesığmaz mahallesinde oturan Ali İhsan Gözübatık, sabah saatlerinde oturdukları apartmanın çatısına çıktı. Ekonomik sıkıntı çektiği ileri sürülen Ali İhsan Gözübatık, kendini boşluğa bıraktı. Gözübatık'ın düştüğünü gören yan taraftaki inşaat çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahale ettiği Gözübatık'ın öldüğü belirlendi. Bu sırada ambulansın siren sesini duyan eşi Beyhan Gözübatık, "Ne oluyor" diye merak edip dışarıya çıkınca eşinin cansız bedenini gördü. Şoka giren kadın "Borçları vardı, bunalıma girmişti" dedi.
Ali İhsan Gözübatık'ın cenazesi, yapılan çalışmanın ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55