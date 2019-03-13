Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu anlar yaşadı
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu...

Sıpaya işkenceye büyük tepki

GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde, çivili sopayla vurularak yaralanan sıpa, hayvanseverler tarafından kent merkezindeki veterinere getirildi. Ayak kısmında derin yaralar bulunan sıpa, tedaviye alındı. İlçenin Sarılar Mahallesi'nde ayaklarına...

Sıpaya işkenceye büyük tepki
GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde, çivili sopayla vurularak yaralanan sıpa, hayvanseverler tarafından kent merkezindeki veterinere getirildi. Ayak kısmında derin yaralar bulunan sıpa, tedaviye alındı.
İlçenin Sarılar Mahallesi'nde ayaklarına çivili sopayla vurularak yaralanan ve iple bağlanan sıpayı görenler durumu Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ne (CAHİDE) bildirdi. İhbar üzerine gelen dernek görevlileri, acı içerisinde kıvranan sıpayı havyan ambulansıyla derneğin bakım evine götürdü. Burada tedaviye alınan sıpanın ayaklarının kesici aletle yaralandığı belirlendi.
Sıpayı çok kötü durumda bulduklarını ifade eden CAHİDE Yönetim Kurulu üyesi Cemal Güneş Tosun, "Bu sıpa için Sarılar Mahallesi'nden ihbar geldi. Gittik çok kötü vaziyetteydi. Çok kanaması vardı. Yaklaşık 2 saat içerisinde ipi çıkarttık. Cuma günü tedavi için Hatay Veteriner Fakültesi'ne göndereceğiz. Bacağına tahminime göre çivili bir tahta ile vurmuşlar. İşkence görmüş. Hocalarımız ile görüştük, enfeksiyon var. Hayvanlarımız hep mal kapsamına giriyor. Ne zaman bunlar can kapsamına girerse bu işkenceler bitecektir. Meclis'ten bu hayvanlar ile ilgili yasanın bir an önce çıkmasını istiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328