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Sinyalizasyon arızası olan caddede kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

    Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, () Kağıthane'de yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki kadına kamyon çarptı. Ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü ise gözaltına...

Sinyalizasyon arızası olan caddede kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

 

 

Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, () Kağıthane'de yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki kadına kamyon çarptı. Ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü ise gözaltına alındı. Kazanın yaşandığı caddede yol yapım çalışmaları nedeniyle sinyalizasyon sisteminin çalışmadığı görüldü. 

Kaza Kağıthane Cendere Caddesi kavşağında dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyrantepe istikametine seyir halinde olan Yakup Çakır idaresindeki 18 LA 355 plakalı nakliyat kamyonu cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Özcan (76)'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı.

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özcan ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak 76 yaşındaki Fatma Özcan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Çakır ise gözaltına alınarak polis merkezine götürdü. Kamyon ise çekiciyle emniyet otoparkına çekildi. 

CADDEDE  SİNYALİZASYON ARIZASI

Öte yandan kazanın yaşandığı Cendere Caddesi'nde yol yapım çalışmaları nedeniyle sinyalizasyon sisteminin çalışmadığı görüldü.  Bu nedenle yayaların araçların arasından tehlikeli şekilde yolun karşısına geçmesi kameraya yansıdı.

(FOTOĞRAF)


 


 

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