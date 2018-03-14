Sinop’ta kaza: 2 yaralı 

Esra AKSU/SİNOP, ()- SİNOP’ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop- Ayancık karayolunda meydana geldi. Sinop yönüne giden İsa Açıkel (64), yönetimindeki 57 KK 966 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıktı, refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp devirdikten sonra karşı şeride geçti. Kazada, İsa Açıkel ile yanındaki Hasan Şeker (36) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI
Esra AKSU/SİNOP, ()- SİNOP’ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.