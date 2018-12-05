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Sinop'tan Ankara'ya adaylık başvurusuna giderken kazada öldü

SİNOP’un Durağan ilçesinden MHP Belediye Başkan adaylığı müracaatı için Ankara’ya gelen Ali Dalkılıç (68), içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Kazada, MHP Durağan İlçe Başkanı Osman Yıldırım ve...

Sinop'tan Ankara'ya adaylık başvurusuna giderken kazada öldü
SİNOP’un Durağan ilçesinden MHP Belediye Başkan adaylığı müracaatı için Ankara’ya gelen Ali Dalkılıç (68), içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Kazada, MHP Durağan İlçe Başkanı Osman Yıldırım ve Hayrettin Ateş yaralandı.
Ankara'nın Akyurt ilçesi Tekebeli Mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Sinop Durağan MHP İlçe Başkanı Osman Yıldırım yönetimindeki 06 BC 3780 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu takla attı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ve itfaiye ekipleri otomobilde oturduğu yerde sıkışan Ali Dalkılıç’ı zorlukla çıkarttı. Dalkılıç’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan ve durumunun hafif olduğu belirtilen Hayrettin Ateş, Akyurt Devlet Hastanesi’ne, ağır yaralanan araç sürücüsü Durağan MHP İlçe Başkanı Osman Yıldırım ise Ankara Numune Hastanesi’ne sevk edildi.
ESKİ BAŞKAN ADAYLIK MÜRACAATINA GİDİYORDU
Kazada hayatını kaybeden evli ve 4 çocuk babası Ali Dalkılıç'ın 1994-2004 yılları arasında Durağan Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğu, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için belediye başkanlığı adaylık başvurusu için MHP Genel Merkezi’ne geldiği öğrenildi.

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