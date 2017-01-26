Sinop'ta zincirleme kaza: 7 yaralı

Kaza Sinop- Boyabat İlçe karayolu üzerinde bugün meydana geldi. Boyabat yönündern Sinop'a gelen Güngör Çelik yönetimindeki 57 AS 280 plakalı otomobil, iddiaya göre yoğun kar nedeniyle kontorlden çıkarak, karşı yönden gelen 57 FD 103 plakalı Dursun Gökçe yönetimindeki otomobile çarptı. Savrulan otomobil, aynı yönde giden AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş’in danışmanı Nebi Urgancı yönetimindeki makam aracına çarptı. Kazada araçlarda bulunan Kübra Güngör, Dursun Gökçe, Nazife Gökçe, Emre Çelik, Gamze Çelik, Güngör Çelik ve Gül Direk yaralandı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Soruşturma sürdürülüyor.
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