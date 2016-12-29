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Sinop'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı; 4 ölü, 27 yaralı- yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerine 'Sinop'ta uçuruma yuvarlanan otobüste 5 ölü' başlıklı haber, ek bilgi ve ölü sayısının değişmesi nedeniyleyeriden geçildi. ----------- YENİDEN İbrahim ASLAN/SİNOP, () - SİNOP'un Saraydüzü İlçesi...

Sinop'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı; 4 ölü, 27 yaralı- yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerine
'Sinop'ta uçuruma yuvarlanan otobüste 5 ölü' başlıklı haber, ek bilgi ve ölü sayısının değişmesi nedeniyleyeriden geçildi.
-----------
YENİDEN

İbrahim ASLAN/SİNOP, () - SİNOP'un Saraydüzü İlçesi Asarcık Köyü mevkiinde yolcu otobüsünün, kötü hava koşullarının etkisiyle sabaha karşı şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.
Kaza bu sabaha karşı Sinop'un Saraydüzü İlçesi Asarcık Köyü mevkiinde meydana geldi. Ahmet Erken yönetimindeki 57 AS 376 plakalı yolcu otobüsü Ankara'dan Sinop'a giderken, Asarcık Köyü mevkiinde aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yvuarlandı. Kazada 3 kişi olay yerinde, 1 kişi de ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kazada 27 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Boyabat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan 2 yaralının ise Samsun'a sevk edildiği belirtildi.
Kazada yaralanan otobüsün muavini Aykut Gökmen, "Hiçbir şekilde yol çalışması yoktu. Karın üzerinde araç gidiyordu. Kaza olduktan sonra yolu açtılar. Olay yerine gelen ambulans bile kaydı. Yol olduğu gibi buzdu yol" dedi.
Sinop Valiliği'nden de kazayla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "29.12.2016 Perşembe günü sabaha karşı 04.00 sıralarında Ankara’dan Sinop’a seyir halinde olan yolcu otobüsünün olumsuz hava şartları nedeniyle İlimiz Saraydüzü İlçesi Asarcık Köyü mevkiinde şarampole devrilmesi sonucu 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Kazada yaralanan vatandaşlarımız Boyabat Devlet Hastanesi, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi ve durumu ağır olan yaralılarımız ise Samsun İline sevk edilmiştir. Yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir" denildi.

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