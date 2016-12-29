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Sinop'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı; 4 ölü, 27 yaralı (2)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Sinop'un Saraydüzü İlçesi Asarcık Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi. Ölenler Hasan Günay (61), Güngör Gökoğlu (60), Ali Kuzkaya (17) ve Şehriban Fidan (19)'ın...

Sinop'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı; 4 ölü, 27 yaralı (2)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Sinop'un Saraydüzü İlçesi Asarcık Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi. Ölenler Hasan Günay (61), Güngör Gökoğlu (60), Ali Kuzkaya (17) ve Şehriban Fidan (19)'ın cesetleri 75'inci Yıl Boyabat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından 75'inci Yıl Boyabat Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret eden Ak Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, "Maalesef yaşanan kaza bütün Sinop'u derin üzüntüye boğmuştur. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine de başsağlığı diliyorum. Yaralılarımızada acil şifalar diliyorum" dedi.
TÜNELDEN GEÇMESİ GEREKİYORDU
Boyabat Şoförler odası Başkanı İrfan Erbaş ise yaptığı açıklamada, "Her zaman tehlikeli olan bir yoldu burası. Burayı şoför arkadaşlarımızın kullanmaması gerekiyor aslında. Tünelden geçmesi gerekiyor. Bu yolun sürekli karayolları tarafından tuzlanması gerekiyor" diye konuştu.

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