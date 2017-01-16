Sinop'ta otomobil şarampole yuvarlandı

İbrahim ASLAN/SİNOP, () - SİNOP'ta kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, bugün Sinop merkeze bağlı Dibekli Köyü mevkiinde meydana geldi. Sinop yönüne giden Cahit Öztürk yönetimindeki 57 ED 892 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Cahit Öztürk, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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İbrahim ASLAN/SİNOP, () - SİNOP'ta kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.