Sinop'ta otobüs uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

İbrahim ASLAN / SİNOP, () - SİNOP'un Ayancık-Erfelek ilçe karayolu Hatip köyü mevkisinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı. W
Samsun’dan Sinop'un Ayancık İlçesi yönüne giden Soner Gemici yönetimindeki 57 AS 010 plakalı yolcu otobüsü, Hatip köyü mevkisinde buzlanma ve kar nedeni ile kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. 7 kişinin bulunduğu otobüste bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı Ayşe Sona, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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İbrahim ASLAN / SİNOP, () - SİNOP'un Ayancık-Erfelek ilçe karayolu Hatip köyü mevkisinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı. W