Sinop'ta kaza: 2 üniversiteli öldü, 1 kişi yaralı

Esra AKSU/SİNOP, ()- SİNOP'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada, 2 üniversite öğrencisi öldü, 1 kişi de yaralandı.

​Kaza, saat 09.00 sıralarında Sinop- Boyabat karayolu, Kabalı köyü mevkisinde meydana geldi. Sinop’tan Kastamonu yönüne giden Muhammed Kadiroğlu (22) yönetimindeki 39 NJ 194 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Seyfi Yıldırım yönetimindeki bir kargo şirketine ait 05 LD 319 plakalı kamyonetle çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Kastamonu Üniversitesi öğrencisi oldukları belirtilen otomobil sürücüsü Muhammed Kadiroğlu ile yanındaki Filiz Polat'ın (21) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kamyonet sürücüsü Seyfi Yıldırım ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AFAD ve itfaiye ekiplerince hurdaya dönen otomobilden çıkartılan Kadiroğlu ve Polat'ın cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.



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