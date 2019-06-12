Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Sinop'ta kaza: 2 üniversiteli öldü, 1 kişi yaralı

Esra AKSU/SİNOP, ()- SİNOP'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada, 2 üniversite öğrencisi öldü, 1 kişi de yaralandı. ​Kaza, saat 09.00 sıralarında Sinop- Boyabat karayolu, Kabalı köyü mevkisinde meydana geldi. Sinop’tan...

Sinop'ta kaza: 2 üniversiteli öldü, 1 kişi yaralı

Esra AKSU/SİNOP, ()- SİNOP'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada, 2 üniversite öğrencisi öldü, 1 kişi de yaralandı.
​Kaza, saat 09.00 sıralarında Sinop- Boyabat karayolu, Kabalı köyü mevkisinde meydana geldi. Sinop’tan Kastamonu yönüne giden Muhammed Kadiroğlu (22) yönetimindeki 39 NJ 194 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Seyfi Yıldırım yönetimindeki bir kargo şirketine ait 05 LD 319 plakalı kamyonetle çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Kastamonu Üniversitesi öğrencisi oldukları belirtilen otomobil sürücüsü Muhammed Kadiroğlu ile yanındaki Filiz Polat'ın (21) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kamyonet sürücüsü Seyfi Yıldırım ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AFAD ve itfaiye ekiplerince hurdaya dönen otomobilden çıkartılan Kadiroğlu ve Polat'ın cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328