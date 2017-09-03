Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bayram tatilinin 9 gün bilançosu ağır: 98 ölü, 423 yaralı
9 gün bilanço ağır: 98...
Çukurca'da 1 asker şehit oldu
Çukurca'da 1 asker şehit oldu
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Rodos Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Rodos adası açıklarında korkutan deprem

Sinop'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İbrahim ASLAN/SİNOP, () - SİNOP-Boyabat karayolunda bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Sinop- Boyabat karayolunda meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil,...

Sinop'ta kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İbrahim ASLAN/SİNOP, () - SİNOP-Boyabat karayolunda bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, Sinop- Boyabat karayolunda meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan Kazım Pekcan olay yerinde yaşamını yitirdi, Seda Nur Şahin ve Halim Altunbaş ise ağır yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314