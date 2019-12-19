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(Düzelterek yeniden) Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez'den dar alanda beslenen tavuklarla ilgili açıklama
İSTANBUL - (DÜZELTEREK YENİDEN) ÜNLÜ KALP CERRAHI PROF. DR. BİNGÜR SÖNMEZ 'DEN DAR ALANDA BESLENEN TAVUKLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Sinop'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor
Esra AKSU/ERFELEK (Sinop), () - SİNOP'un Erfelek ilçesinde, dün sabah ayrıldığı evine bir daha dönmeyen, Alzheimer hastası Kazım Çetinkaya (85) için arama çalışması başlatıldı. Erfelek'e bağlı Kurtköy'de oturan, Alzheimer hastası...
GÜVENLİK 19.12.2019, 13:24
Esra AKSU/ERFELEK (Sinop), () - SİNOP'un Erfelek ilçesinde, dün sabah ayrıldığı evine bir daha dönmeyen, Alzheimer hastası Kazım Çetinkaya (85) için arama çalışması başlatıldı.
Erfelek'e bağlı Kurtköy'de oturan, Alzheimer hastası Kazım Çetinkaya, dün sabah çıktığı evine bir daha dönmedi. Çevrede aramasına rağmen ulaşamayan Çetinkaya'nın yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, Kazım Çetinkaya'nın bulunması için arama çalışması başlattı.
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