Sinop'ta fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Esra AKSU/SİNOP, () - SİNOP'ta polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden, 1'i kadın 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Gerze ile Türkeli ilçelerinde fuhşa teşvik ve yer teminine yönelik operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda 2'si kadın 5 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Nigar Z. ile Yılmaz Y. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.



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