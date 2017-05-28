Sinop'ta ağaç altına sığınan çobanı yıldırım öldürdü

SİNOP, () - SİNOP'un Boyabat İlçesi'nde hayvanlarını otlatırken bağlayan yağmurdan korunmak için ağacın altına sığınan 73 yaşındaki Selahattin Çakaloğlu, ağaca yıldırım düşmesi sonucu öldü.
Olay, Sinop'un Boyabat İlçesi'nde bulunan Muratlu Köyü'nde dün meydana geldi. Selahattin Çakaloğlu'nun otlatığı hayvanların köye başıboş döndüğünü gören yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri çevrede yaptığı aramada Çakaloğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Otopsi için 75'inci Yıl Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakaloğlu'nun ağaca yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Çakaloğlu, otopsinin ardından Muratlı Köyü'nde toprağa verildi.
SİNOP, () - SİNOP'un Boyabat İlçesi'nde hayvanlarını otlatırken bağlayan yağmurdan korunmak için ağacın altına sığınan 73 yaşındaki Selahattin Çakaloğlu, ağaca yıldırım düşmesi sonucu öldü.