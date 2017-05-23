Sinop merkezli FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

İbrahim ASLAN/SİNOP, () - SİNOP merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Sinop merkezli olarak 13 ilde FETÖ/PDY'ye üye oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 27 kişi hakkında arama ve gözaltı kararı verildiği belirtildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 22'sinin gözaltına alındığı, 5'i hakkında da arama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi. Gözaltına alınanlardan 3'ünün Sinop'ta, 19'unun ise Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Bolu, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Konya, Osmaniye, Samsun ve Tokat'ta yakalandığı belirtildi.

