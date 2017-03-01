Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi FETÖ'den tutuklandı

SİNOP'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen 17 Şubat'ta gözaltına alınan ve aralarında Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ercan Yarar'ın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan farklı meslek gruplarından 5 kişi geçen 17 Şubat'ta gözaltına alındı. Aralarında Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ercan Yarar'ın da bulunduğu 5 kişi bu akşam emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 5 kişiden Başhekm Ercan Yarar ile H.E., A.Y. ve T.S. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Daha önce başhekim Yarar'ın doktor olan eşi F.Y.'nin de gözaltına alındığı ve çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldığı belirtildi.