Sınırın sıfır noktasında 2’nci devriye hazırlığı (2)

ASKERİ HELİKOPTERLER HAVALANDI

Öğle saatlerinde ilçe jandarma komutanlığına iniş yapan Amerikan ordusuna ait iki askeri helikopter, komutanlıkta 2 saat bekledikten sonra yeniden havalandı. Sivil bir minibüsle ilçe jandarma komutanlığına giriş yapan heyet, helikopterlere binerek Şanlıurfa yönüne doğru haraket etti.