Sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı

ŞANLIURFA, () - SURİYE'den sınır komşusu olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD üyesi 1 terörist jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristlerin Suriye'den Türkiye'ye geçeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine sınır hattında çalışma başlatan ekipler, Suriye'nin Telabyad bölgesinden kaçak olarak Türkiye'ye geçen 1 teröristi yakaladı. Gözaltına alınan PKK/PYD'li terörist sorgulanmak üzere Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.