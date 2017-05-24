Sınırdaki ABD bayrakları ile PYD/YPG flamaları, yıpranınca indirildi

Hadi KURT/ AKÇAKALE (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'ne komşu Suriye'nin terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki kolu PYD denetimindeki Telabyad'a asılan ABD bayrakları ile PYD/YPG flamaları, hava şartları nedeniyle yıpranınca, indirildi. Bayrakların yerine yenileri çekilmedi.

Akçakale'nin karşısında bulunan PYD denetimindeki Telabyad'ın yüksek yerlerine, ABD bayrakları ile PYD ve örgütün silahlı kanadı YPG flamaları asılmıştı. İlçedeki hava şartları nedeniyle bayrak ve flamalar tahrip oldu. Yıpranan bazı bayrak ve flamalar tamamen, bazıları da kısmen yerinden söküldü. Türkiye'den de görülebilen ve karşısında dev Türk bayrağı dalgalanan bayrak ve flamalarının yerine yenilerinin çekilmediği görüldü.

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