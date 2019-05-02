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Sınırda yakalanınca, 'maratona geldim' diyen FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de Yunanistan sınırında askeri yasak bölgede askerler tarafından yakalanan ve  Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'na katılmak için kente geldiğini söyleyen FETÖ/PDY şüphelisi İ.H.T., maratonun sporcuları listesinde adı çıkmayınca...

Sınırda yakalanınca, 'maratona geldim' diyen FETÖ şüphelisi tutuklandı
EDİRNE'de Yunanistan sınırında askeri yasak bölgede askerler tarafından yakalanan ve  Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'na katılmak için kente geldiğini söyleyen FETÖ/PDY şüphelisi İ.H.T., maratonun sporcuları listesinde adı çıkmayınca sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Edirne'nin Meriç ilçesinde Yunanistan'a sınır Rahmance bölgesinde geçen cumartesi günü askerler 1'inci Derece Askeri Yasak Bölgede bir grup yakaladı. Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan ve aralarında FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Şüphelilerden İ.H.T., Edirne'de pazar günü koşulacak olan  Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'na katılmak için geldiğini iddia etti. Ancak yapılan incelemede İ.H.T.'nin Sakarya adliyesinde çalışırken FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullandığı gerekçesiyle  6 yıl 3 ay ceza aldığı, adli kontrol şartıyla berbest bırakıldığı ve dosyasının İstinaf Mahkemesi'nde olduğu belirlendi.
Adliyeye sevk edilen İ.H.T., Sakarya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadesinde, yurt dışına kaçmak gibi bir niyeti olmadığını ve Edirne'ye maratona katılmak için geldiğini öne sürdü. Askeri yasak bölgeye girdiğini bilmediğini savunan İ.H.T., tutuklandı.

MARATON LİSTESİNDE ADI YOK

Edirne'deki Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nu düzenleyen, Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği Başkanı Önder Akdağ, sınırda yakalanan kişinin maratonda koşacaklar listesinde adının bulunmadığını söyledi. Maratona yaklaşık 750 kişinin katıldığını ve bu sporcuların listesini emniyet müdürlüğüne verdiklerini belirten Akdağ, "Emniyet listeyi inceledi ve bize sakınca bulunmadığını bildirdi. Bizim maratona katılacakların listesinde İ.H.T.'nin adı bulunmuyor" dedi.

 

 

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