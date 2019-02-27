Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY'nin iki kargo uçağı kriz nedeniyle geri döndü
THY'nin iki kargo uçağı kriz...
Helal kesim etler organik mi?
Helal kesim etler organik mi?
İçişleri bakanı Süleyman Soylu: 15 bin polis alacağız
İçişleri bakanı Süleyman Soylu: 15...
Şenol Güneş, istifa mı edecek?
Şenol Güneş, istifa mı edecek?

Sınırda yakalanınca 'Göçmenim' diyen PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan ve kendisini 'Irak uyruklu Fatıma Ahmed' olarak tanıtan PKK şüphelisi Filiz Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Meriç ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken...

Sınırda yakalanınca 'Göçmenim' diyen PKK şüphelisi tutuklandı
EDİRNE'nin Meriç ilçesinde Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan ve kendisini 'Irak uyruklu Fatıma Ahmed' olarak tanıtan PKK şüphelisi Filiz Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Meriç ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken askeri yasak bölgede yakalanan kadın, görevlilere kendisini 'Irak uyruklu Fatıma Ahmed' olarak tanıtıp, göçmen olduğunu söyledi. Edirne İl Göç İdaresi'ne gönderilen kadından şüphelenen göç uzmanları ile tercümanlar, detaylı mülakat ve parmak izi kontrolü yaptı. Yapılan incelemede kadının Türk vatandaşı F.Z. olduğu ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yurtdışı yasağı bulunduğu belirlendi. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan bir haber ajansında çalıştığı tespit edilen terör örgütü PKK şüphelisi jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi. Filiz Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328