Sınırda yakalanınca 'Göçmenim' dedi, Türk vatandaşı çıktı

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan ve kendisini Irak uyruklu Fatıma Ahmed olarak tanıtan kadının Adana'da hakkında soruşturma yürütülen ve yurtdışı yasağı bulunan Türk vatandaşı F.Z. olduğu ortaya çıkarıldı.Meriç ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken askeri yasak bölgede yakalanan kadın, görevlilere kendisine Irak uyruklu göçmen Fatıma Ahmed olarak tanıttı. Edirne İl Göç İdaresi'ne gönderilen kadından şüphelenen göç uzmanları ile tercümanlar, detaylı mülakat ve parmak izi kontrolü yaptı. Yapılan incelemede kadının Türk vatandaşı F.Z. olduğu ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yurtdışı yasağı bulunduğu belirlendi. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan JINHA Haber Ajansı'nda çalıştığı tespit edilen şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na gönderildi.



