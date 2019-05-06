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Sınırda yakalanan PKK ve FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkmak isterken sınır birliği askerlerince yakalanan 2 PKK ve FETÖ şüphelisi, mahkemece tutuklandı. Edirne merkeze bağlı Yenikadın köyünde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı...

Sınırda yakalanan PKK ve FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı
EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkmak isterken sınır birliği askerlerince yakalanan 2 PKK ve FETÖ şüphelisi, mahkemece tutuklandı.
Edirne merkeze bağlı Yenikadın köyünde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerlerince, askeri yasak bölgede yapılan kontrolde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerine teslim edilen kişilerin FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranan A.B. ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan S.H.K. oldukları belirlendi. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. ve S.H.K., mahkemece tutuklandı.

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