Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'deki hudut karakolu askerleri, askeri yasak bölgede 1 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin yapılan GBT sorgusunda 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan Ş.A. olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A., mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'deki hudut karakolu askerleri, askeri yasak bölgede 1 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin yapılan GBT sorgusunda 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan Ş.A. olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A., mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.