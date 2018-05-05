Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Bakan Sarıeroğlu'ndan 657 sayılı devlet memurlarıyla ilgili önemli açıklama
657 sayılı kanun değişiyor mu?
Ali Koç Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi mi
Ali Koç'Itan adaylıkla ilgili açıklama
Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında
Dolar rekor üstüne rekor kırdı

Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de Bulgaristan sınırında yakalanan, 'PKK propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında arama kararı bulunan Hasret E. (23), mahkemece tutuklandı. Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na...

Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
EDİRNE'de Bulgaristan sınırında yakalanan, 'PKK propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında arama kararı bulunan Hasret E. (23), mahkemece tutuklandı.
Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, Bulgaristan sınırında askeri yasak bölgede biri kadın, 2 kişiyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen şüphelilerden, üzerinde Suriye kimlik kartı olan ve Suriyeli olduğunu söyleyen kadının Mardin'in Nusaybin ilçesi doğumlu Hasret E. olduğu, 'terör örgütü PKK propagandası yapmak' ile 'silahlı terör örgütüne üye olmak'tan hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi. Diğer şüpheli Çekdar Ö.'nün ise 'terör örgütü PKK propagandası' yapmak suçundan yargılandığı davada adli kontrol şartı ile serbest kaldığı tespit edildi.
Jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasret E. tutuklanırken, Çekdar Ö. serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314