Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE'de hudut karakolu askerlerince yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak istediği sırada yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Edirne merkeze bağlı Doyran köyünde hudut karakolu ekiplerince Askeri Yasak Bölge içerisinde 2 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmaya teslim edilen 2 kişinin yapılan GBT sorgulamasında, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan İ.O., E.A. ve G.A. oldukları belirlendi. İ.O. ve G.A.'nın jandarmadaki işlemleri sürerken, adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.