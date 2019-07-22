Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi 5 kişi tutuklandı

EDİRNE'nin Meriç ve İpsala ilçelerinde, jandarma ve sınır birliklerince yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alınan 9 FETÖ/PDY şüphelisinden 5'i tutuklandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ve Meriç Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç'e bağlı Umurca köyündeki 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge içinde yasa dışı yollarla çıktıkları Yunanistan'dan kolluk kuvvetlerince deport edildikleri belirlenen 6 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan mahkemeleri süren L.V., H.S., C.S.A., M.A., K.Y. ve F.Y. oldukları belirlendi. C.S.A.'nın gözaltı süresi uzatılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, L.V., M.A., K.Y. ve F.Y. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'de ise sınır birliği askerlerince, 2'nci Derece Askeri Yasak Bölge'de yasa dışı olarak Yunanistan'a çıkış yapmaya çalışan 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmaya teslim edilen şüphelilerin yapılan kimlik sorgularında 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan devam eden mahkemeleri bulunan H.S.U., B.B. ve O.S. oldukları belirlendi. B.B.'nin gözaltı süresi uzatılırken, adliyeye sevk edilen O.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, H.S.U. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.