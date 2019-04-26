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Sınırda yakalanan Estonyalı uyuşturucu satıcısına tutuklama

Ünsal YÜCEL/LALAPAŞA (Edirne), () - EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde, yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçiş hazırlığındayken, jandarma ekiplerince yakalanan ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak'tan arandığı belirlenen Estonya uyruklu...

Sınırda yakalanan Estonyalı uyuşturucu satıcısına tutuklama

Ünsal YÜCEL/LALAPAŞA (Edirne), () - EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde, yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçiş hazırlığındayken, jandarma ekiplerince yakalanan ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak'tan arandığı belirlenen Estonya uyruklu R.P., mahkemece tutuklandı.
Lalapaşa'ya bağlı Hamzabeyli köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen yabancı uyruklu kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Yapılan UYAP sorgusunda şüphelinin, Bakırköy 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan Estonyalı R.P. olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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