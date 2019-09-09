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Sınırda yakalanan 4 FETÖ şüphelisine tutuklama
EDİRNE'de, hudut karakolu askerlerince yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan 5 FETÖ şüphelisinden 4'ü, mahkemece tutuklandı. Edirne merkeze bağlı Doyran köyündeki askeri yasak bölgede, hudut karakolu askerleri, yasa...
GÜVENLİK 09.09.2019, 17:36
EDİRNE'de, hudut karakolu askerlerince yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan 5 FETÖ şüphelisinden 4'ü, mahkemece tutuklandı.
Edirne merkeze bağlı Doyran köyündeki askeri yasak bölgede, hudut karakolu askerleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 5 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmaya teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan Ş.K., Y.S., G.S., S.K. ve B.G. oldukları belirlendi. B.G., işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen Ş.K., Y.S., G.S., S.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Edirne merkeze bağlı Doyran köyündeki askeri yasak bölgede, hudut karakolu askerleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 5 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmaya teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan Ş.K., Y.S., G.S., S.K. ve B.G. oldukları belirlendi. B.G., işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen Ş.K., Y.S., G.S., S.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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