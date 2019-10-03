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Sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi ve 1 organizatör tutuklandı
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken jandarma ekiplerince yakalanan 3 FETÖ/PDY terör örgütü şüphelisi ve 1 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edirne İl ve İpsala İlçe Jandarma...
GÜVENLİK 03.10.2019, 15:27
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken jandarma ekiplerince yakalanan 3 FETÖ/PDY terör örgütü şüphelisi ve 1 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edirne İl ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala' bağlı Balabancık Köyü'nde durumundan şüphelendikleri Ç.K. yönetimindeki ticari taksiyi durdurdu. Araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 3 kişi ve sürücüsü Ç.K., yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan GBT sorgularında, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan Y.A., Ö.T. ve R.K. oldukları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K., Y.A., Ö.T. ve R.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Edirne İl ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala' bağlı Balabancık Köyü'nde durumundan şüphelendikleri Ç.K. yönetimindeki ticari taksiyi durdurdu. Araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 3 kişi ve sürücüsü Ç.K., yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan GBT sorgularında, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan Y.A., Ö.T. ve R.K. oldukları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K., Y.A., Ö.T. ve R.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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