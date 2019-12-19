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Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
EDİRNE'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isterken jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alınan 2 FETÖ şüphelisi, tutuklandı. Edirne İl ve Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez'e bağlı Çataltepe...
GÜVENLİK 19.12.2019, 15:31
EDİRNE'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isterken jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alınan 2 FETÖ şüphelisi, tutuklandı.
Edirne İl ve Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez'e bağlı Çataltepe Mahallesi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda A.B. ve A.K.'nin FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan arandığı belirlendi. A.K.'nin ayrıca 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.B. ve A.K. tutuklandı, M.D. ise serbest bırakıldı.
Edirne İl ve Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez'e bağlı Çataltepe Mahallesi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda A.B. ve A.K.'nin FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan arandığı belirlendi. A.K.'nin ayrıca 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.B. ve A.K. tutuklandı, M.D. ise serbest bırakıldı.
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