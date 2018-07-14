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Sınırda mayın temizliği yapan işçinin parmakları koptu

TÜRKİYE- İran sınırındaki mayınların temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamada işçilerden Süleyman Demircan yaralandı. Sol eli bilekten, sağ elinde de iki parmağı kopan Demircan hastaneye kaldırıldı. Olay bugün sabah saatlerinde...

Sınırda mayın temizliği yapan işçinin parmakları koptu
TÜRKİYE- İran sınırındaki mayınların temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamada işçilerden Süleyman Demircan yaralandı. Sol eli bilekten, sağ elinde de iki parmağı kopan Demircan hastaneye kaldırıldı.
Olay bugün sabah saatlerinde Iğdır’ın Aralık İlçesi yakınındaki Küçük Ağrı Dağı eteklerinde meydana geldi. Sınıra döşenen mayınları temizleyen işçilerden Süleyman Demircan (47) çıkardıkları mayınları imha alanına götürürken patlama oldu. Sol eli bilekten, sağ elinde de iki parmağı kopan Demircan'a ilk olarak mayın temizleme şirketinde görevli sağlık ekibi müdahale etti. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demircan, daha sonra da kopan parçalarla birlikte Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.
Öte yandan, patlamayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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