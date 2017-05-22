Sınırda El Nusra üyesi yakalandı

Yayladağı'ndaki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Görentaş Sınır Karakolu'nun kırsal alanında sınırı aşarak Suriye tarafına geçmeye çalışırken yakalanan L.D.'yle ilgili araştırma yapan güvenlik güçleri, terör örgütü El Nusra üyesi olduğunu saptadı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen L.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yayladağı'ndaki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Görentaş Sınır Karakolu'nun kırsal alanında sınırı aşarak Suriye tarafına geçmeye çalışırken yakalanan L.D.'yle ilgili araştırma yapan güvenlik güçleri, terör örgütü El Nusra üyesi olduğunu saptadı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen L.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.