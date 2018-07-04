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Sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı (4)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI Akçakale’de anne ile 2 çocuğunun bilinmeyen bir mühimmatın patlamasıyla yaralanmasına ilişkin Şanlıurfa Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklamada "4 Temmuz 2018 günü...

Sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı (4)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Akçakale’de anne ile 2 çocuğunun bilinmeyen bir mühimmatın patlamasıyla yaralanmasına ilişkin Şanlıurfa Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklamada "4 Temmuz 2018 günü saat 18.45 sıralarında Akçakale ilçesi Büyüktokaç Mahallesi Berdi sokakta ikamet eden E.B. ve A.B. isimli iki kardeş, evlerinin yakınında bulunan dere yatağından buldukları cisimle oynamaya başladıkları esnada cismin patlaması sonucu, iki kardeş ve yanlarında bulunan anneleri E. B. yaralanarak Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılmış ve burada yapılan ilk tedavileri sonrası yaralı iki çocuk Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı çocuklardan E.B ameliyata alınmıştır. Meydana gelen olayla ilgili olarak Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş ve olay yeri inceleme ekiplerinin de desteğiyle olay yerinde gerekli incelemelere ve tahkikata başlanmıştır" denildi.

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