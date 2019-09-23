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Sınırda askeri hareketlilik (2)

ABD'NİN 2 HELİKOPTERİ AKÇAKALE'DE Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulu olduğu ve sabah saatlerinden itibaren karadan zırhlı araçların hareketliliğinin öne çıktığı Akçakale'ye, öğleden sonra ABD'nin 2 helikopteri geldi. Saat 14.30...

GÜVENLİK 23.09.2019, 15:41
Sınırda askeri hareketlilik (2)

ABD'NİN 2 HELİKOPTERİ AKÇAKALE'DE
Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulu olduğu ve sabah saatlerinden itibaren karadan zırhlı araçların hareketliliğinin öne çıktığı Akçakale'ye, öğleden sonra ABD'nin 2 helikopteri geldi. Saat 14.30 sıralarında Akçakale Jandarma Komutanlığı pistine inen ABD'ye ait helikopterlerden çeşitli malzemeler indirildi ve buradaki minibüse aktarıldı. Helikopterler, yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra yeniden geldikleri yöne doğru hareket etti.

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