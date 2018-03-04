Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Sınırda 69 tabancayla yakalanan 3 kişi DEAŞ’lı çıktı

ŞANLIURFA, () - SURİYE sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, 69 tabancayla yakalanan yabancı uyruklu 3 şüphelinin, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ortaya çıktı. Akçakale 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, dün yaptığı...

Sınırda 69 tabancayla yakalanan 3 kişi DEAŞ’lı çıktı

ŞANLIURFA, () - SURİYE sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, 69 tabancayla yakalanan yabancı uyruklu 3 şüphelinin, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ortaya çıktı.
Akçakale 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, dün yaptığı denetimde, Kepezli Mahallesi'nden sınırı yasa dışı yollarla geçerek, Türkiye'ye giren Suriye uyruklu M.B. (22), M.A. (21) ve A.R.'yi (39) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve yanındaki çantalarda yapılan aramalarda; 10 uyuşturucu hap, 69 tabanca ve 95 şarjör ele geçirildi. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Suriye uyruklu 3 şüphelinin, hakkında yapılan incelemede, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu, örgüt adına planlanan eylemlerde kullanılmak üzere silah ve lojistik teminine aracılık yaptığı saptandı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314