Sınırda 47 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı arazi arama-tarama faaliyetlerini fark edip kaçan 2 şüphelinin bıraktığı çuvallarda, 47 kilo eroin ele geçirildi.
Şemdinli ilçesinin Irak sınırında bulunan Derecik Beldesi Başaklı Mahallesi'nde, jandarma ekipleri arazi arama-tarama faaliyeti yaptı. Ekipleri fark eden 2 şüpheli, ellerindeki çuvalları yere bırakıp kaçtı. Çuvallarda yapılan aramalarda, 46 kilo 953 gram eroin ele geçirildi. Ekipler, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.
Şemdinli ilçesinin Irak sınırında bulunan Derecik Beldesi Başaklı Mahallesi'nde, jandarma ekipleri arazi arama-tarama faaliyeti yaptı. Ekipleri fark eden 2 şüpheli, ellerindeki çuvalları yere bırakıp kaçtı. Çuvallarda yapılan aramalarda, 46 kilo 953 gram eroin ele geçirildi. Ekipler, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.
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