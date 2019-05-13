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Sınırda, 4 PKK ve FETÖ şüphelisi yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2'si FETÖ/PDY, 2'si PKK, 1'i ise organizatörlük şüphelisi 5 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı...

Sınırda, 4 PKK ve FETÖ şüphelisi yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2'si FETÖ/PDY, 2'si PKK, 1'i ise organizatörlük şüphelisi 5 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sazlıdere köyü yakınlarında, içinde 3 kişinin bulunduğu N.A. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçtaki kişilerin, GBT sorgulamasında PKK şüphelileri S.U. ve H.Ö. ile organizatörlük şüphelisi N.A. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 3 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. N.A. ile H.Ö., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, S.U. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.
İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'de ise sınır birliği askerlerince yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkış hazırlığındaki 2 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan mahkemeleri süren Y.A. ve G.D. olduğu tespit edildi. G.D., jandarmadaki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Y.A.'nın işlemlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

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