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Sınırda 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 4 FETÖ/PDY şüphelisi, sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı. Edirne merkeze bağlı Doyran köyündeki sınır birliği askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a...
GÜVENLİK 03.09.2019, 14:44
EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 4 FETÖ/PDY şüphelisi, sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Edirne merkeze bağlı Doyran köyündeki sınır birliği askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 4 kişiyi, 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan mahkemeleri süren İ.B., P.B., M.S. ve N.D. oldukları belirlendi. Şüpheliler, savcılık talimatıyla Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.
Edirne merkeze bağlı Doyran köyündeki sınır birliği askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 4 kişiyi, 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan mahkemeleri süren İ.B., P.B., M.S. ve N.D. oldukları belirlendi. Şüpheliler, savcılık talimatıyla Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.
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