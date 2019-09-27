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Sınırda 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen 4 FETÖ/PDY şüphelisi, sınır birliği askerlerince yakalandı. Enez'e bağlı Yeni Mahalle'deki Kanarya mevkisinde, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na...
GÜVENLİK 27.09.2019, 16:16
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen 4 FETÖ/PDY şüphelisi, sınır birliği askerlerince yakalandı.
Enez'e bağlı Yeni Mahalle'deki Kanarya mevkisinde, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 4 kişiyi askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan C.B., T.E., F.Ş. ve Ş.E. oldukları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. F.Ş., C.B. ve Ş.E.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.
Enez'e bağlı Yeni Mahalle'deki Kanarya mevkisinde, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 4 kişiyi askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan C.B., T.E., F.Ş. ve Ş.E. oldukları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. F.Ş., C.B. ve Ş.E.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.
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