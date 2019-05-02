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Sınırda 15 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de, jandarma tarafından düzenlenen 2 operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 15 FETÖ/PDY şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Doyran köyünde...

Sınırda 15 FETÖ şüphelisi yakalandı
EDİRNE'de, jandarma tarafından düzenlenen 2 operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 15 FETÖ/PDY şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Doyran köyünde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 4 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin, yapılan GBT sorgularında 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan kayıtları bulunan  E.M., G.M., G.Ş. ve N.Ş. olduklarını belirledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.M. ve G.Ş., mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. G.M. ve N.Ş. ise Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Jandarma ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Karayusuf köyünde de Yunanistan'a kaçmak isteyen 3'ü çocuk 14 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin, yapılan GBT sorgularında FETÖ/PDY şüphelisi  M.U., G.K., S.A., M.A., M.T., E.U., D.A., Y.Ç., R.T., E.E. ve A.A. oldukları belirlendi. Çocuklar, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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