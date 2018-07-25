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Sınıra mühimmat yığınağı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Rasulayn kentinde sınır hattına mühimmat yığınağı yaptığı tespit edilen PKK/PYD'li 4 terörist, güvenlik güçlerince etkisiz...

Sınıra mühimmat yığınağı yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Rasulayn kentinde sınır hattına mühimmat yığınağı yaptığı tespit edilen PKK/PYD'li 4 terörist, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirdi.
Sabah saatlerinde Ceylanpınar ilçe sınırında nöbet tutan askerler PKK/PYD'li 4 teröristin sınır hattına mühimmat yığınağı yaptığını fark etti. Saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristler, sınır hattındaki askerler tarafından zırhlı araçlarla ateş altına alındı. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından teröristlerden biri öldürülürken 3'ü ise yaralandı. Açılan ateşte ayrıca PKK/PYD'li teröristlerin sınır hattındaki gözetleme ve kontrol noktası da imha edildi.
Yaşananların ardından Ceylanpınar sınır hattında önlemlerini en üst seviyeye çıkaran güvenlik güçleri olası saldırılara karşı teyakkuza durumuna geçti.
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