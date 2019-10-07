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Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor (2)
YAYLADAĞI'NA ASKERİ SEVKİYAT Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri araçların Hatay’ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesine sevkiyatı gerçekleştirildi. Şehir merkezinden geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine...
GÜVENLİK 07.10.2019, 23:19
YAYLADAĞI'NA ASKERİ SEVKİYAT
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri araçların Hatay’ın Suriye sınırındaki Yayladağı ilçesine sevkiyatı gerçekleştirildi. Şehir merkezinden geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket eden araçların Suriye sınır hattında bulunan Yayladağı'na gittiği öğrenildi.
Hüseyin BOZOK/HATAY, ()
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